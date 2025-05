Thiago Motta nel cammino... di Santiago! E aspetta l'offerta giusta

Getty Images

Cammino di Santiago per.... L’italo-brasiliano, dopo l’esonero, è in attesa del progetto giusto: uno capace di convincerlo e coinvolgerlo davvero. Al di là di come si è conclusa la sua avventura sulla panchina della Juventus, resta indelebile l’impresa firmata nella stagione precedente, quando era riuscito a costruire una squadra solida, identitaria, capace di lottare ad alti livelli. Tuttavia, oggi di quel Bologna che aveva stupito è rimasto ben poco, così come della sua Juventus, che Igor Tudor sta modellando a modo suo per centrare l’obiettivo Champions.

Ironia del calendario: proprio il 12 maggio dell’anno scorso,festeggiavano insieme la qualificazione alla coppa più ambita, spinte anche dal piazzamento favorevole dell’Italia nel ranking UEFA. Quest’anno, invece, salvo un crollo clamoroso dell’Atalanta, sarà quasi impossibile che entrambe possano celebrare di nuovo lo stesso traguardo. Il posto in più in Champions che aveva favorito la Serie A nella passata stagione non c’è più, e la lotta è diventata più dura, più serrata.Bologna e Juventus, dunque, si affrontano di nuovo a maggio, ma con scenari completamente diversi.E l’uomo che le ha allenate entrambe, ora osserva da lontano, in attesa della prossima chiamata.