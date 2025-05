Thiago Motta al Milan? Voci insistenti, quanto risparmierebbe la Juventus

Thiago Motta è ancora legato alla Juventus?

Dove può allenare Thiago Motta?



Quanto risparmierebbe la Juventus se Thiago Motta andasse al Milan?

Iniziano i casting per le società, valutazioni in corso su quali saranno gli allenatori della prossima stagione. Se per lasi fanno sempre più insistenti le voci su Antonio Conte, nonostante il colloquio con fumata grigia di oggi con Aurelio De Laurentiis che vi abbiamo raccontato passo dopo passo . Resta da capire però quale sarà il futuro diIl tecnico italo brasiliano infatti è stato sollevato dall'incarico di allenatore della Juventus ma è ancora legato alla Vecchia Signora dalfirmato lo scorso luglio al momento del suo arrivo. Quindi qualora trovasse una nuova squadra da allenare e risolverebbe il contratto che lo lega alla Juventus sarebbe unanche per Madama.. Nelle ultime ore sono sempre più insistenti le voci di mercato che lo accostano alla panchina delper la prossima stagione. Rossoneri che si separeranno da Sergio Conceicao e con il nuovo direttore sportivo Iglisono alla ricerca di un nuovo tecnico. Se nelle prime ore i nomi caldi sembravano essere quelli di Antonioe Massimilianoora a prendere sempre più piede è proprio il nome di Thiago Motta.Come detto, si tratterebbe di un "sollievo" anche per le casse bianconere se il tecnico ex Bologna si accasasse altrove. Infatti, l'ingaggio di Thiago Motta è didi euro a stagione ed è legato da altri due anni di contratto, un totale quindi di 10 milioni che, qualora Thiago non trovasse un'altra squadra, la Juventus dovrà versargli seppur avendolo sollevato dall'incarico. Il Milan intanto sonda il terreno per capire la fattibilità dell'affare.





