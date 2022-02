Il tecnico dello Spezia Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida alla Roma. Queste le sue parole: "In questo momento mi aspetto le scuse che fanno alle grandi squadre. Mi viene da ridere per non piangere. Ho piacere a guardare le partite in Europa mentre gare come quelle di stasera non ti fanno commentare niente. E’ inutile che stia qui a commentare episodi. Come società Spezia Calcio aspetteremo le scuse".