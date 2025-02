AFP or licensors

La Juventus nella giornata di ieri ha vinto a Cagliari contro i rossoblù. Un risultato decisamente importante guardando la classifica. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa su Francisco Conceicao che ieri è stato schierato titolare ma non è stato protagonista di una grandissima prestazione:"Francisco è un ottimo professionista, come Dusan. Ha delle caratteristiche molto importanti, specie nell’uno contro uno. Gli avversari lo temono per questo, ma ha grandi margini di miglioramento. Non per paragonarlo a Luis Figo, ma le caratteristiche sono quelle".