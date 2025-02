Thiago Motta LIVE: 'Domani vogliamo la vittoria'

AFP via Getty Images



Thiago Motta, la conferenza pre Juventus-Empoli

Altro giro, altra vigilia. Laha solo un modo per ritrovare il sorriso: vincere, e farlo sul campo. I bianconeri sono chiamati all'occasione Empoli, che domani allo Stadium inaugurerà la domenica. Ore 12.30, palla al centro. E lì si capirà in che condizioni versi il gruppo diREAZIONE - "La vittoria. Abbiamo una partita importante, da giocare in casa contro l'Empoli. E vogliamo fare una grande partita per arrivare alla vittoria".AI TIFOSI - "Siamo i primi a non essere contenti con i risultati, gli ultimi due avuti soprattutto. Concentriamoci su domani, fare una grande partita e avere la vittoria, che è il nostro grande obiettivo".



Di cosa parla Thiago Motta?

TESTA - "Nel calcio conta tutto, anche la testa. Ma tante altre cose. Noi lavoriamo su tutto per essere una squadra migliore sempre. Abbiamo fatto ottime prestazioni sempre per avere la vittori, altre volte non l'abbiamo avuta e non siamo contenti per quello. Anzi: resta l'arrabbiatura per non aver avuto la vittoria. Fa parte di questo gioco. Concentrati su domani, giocando con l'Empoli in casa. Dobbiamo fare un'ottima partita per arrivare alla vittoria".NUOVI - "Possiamo già vederli domani? L'emergenza prosegue? DIspiace non avere Pierre con noi, ha giocato tante partite da quando è arrivato. Non ci sarà e ci saranno altri che entreranno e faranno meglio. I nuovi li trovo molto bene, saranno di grande aiuto. Vediamo domani se inizieranno o se saranno a partita in corso. Potranno aiutare".Da capire le condizioni di Cambiaso e le sensazioni sui nuovi arrivati. La Juve però deve ritrovare necessariamente la vittoria: appena una nelle ultime otto partite, nessuna nelle ultime tre.