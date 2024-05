Thiago Motta

, visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi, è stato calorosamente salutato dalla squadra e dai tifosi del Bologna. L'allenatore, che ha lasciato un segno profondo nel club emiliano, è pronto per una nuova avventura alla guida della Juventus. Durante l'ultimo incontro, i giocatori e i tifosi hanno mostrato grande affetto e riconoscenza per il lavoro svolto da Motta. La commozione dell'allenatore ha evidenziato il legame forte creato durante il suo periodo al Bologna. Ora, Motta è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera come tecnico dei bianconeri.