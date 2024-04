La speculazione intorno alla possibile scelta diè ormai diffusa nel mondo del calcio, ma non è ancora una decisione definitiva. Il suo agente,, ribadisce settimanalmente che Motta non ha ancora preso una decisione. Questa situazione si protrarrà per qualche altro giorno o settimana.Le possibilità riguardanti il futuro di Motta sono molteplici, che sia con il Bologna, la Juventus, la Premier League con il Manchester United o persino in Spagna o Portogallo. Il Bologna ha naturalmente intenzione di trattenerlo, dimostrandogli di poter competere al livello delle grandi squadre. Motta stesso è orgoglioso del lavoro svolto dal Bologna, affermando che il club sta contribuendo positivamente al calcio.