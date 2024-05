Si è conclusa con una sconfitta la straordinaria stagione sulla panchina deldi, che ha già annunciato l'addio ai rossoblù ed è pronto a trasferirsi alla. 2-0 il risultato finale a Marassi, dove ilha avuto la meglio grazie ai gol di Ruslan(al 13') e(al 59'). La squadra emiliana, già certa della qualificazione in Champions League, è al momento al quarto posto in classifica, in attesa delle partite di Juventus e Atalanta. Ottimo piazzamento anche per il Grifone di Alberto Gilardino, che da neopromosso ha chiuso 11° a quota 49 punti.