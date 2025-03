Thiago Motta, la moglie dopo l'esonero: 'La delusione di oggi può essere la motivazione di domani'

Thiago Motta esonerato, il messaggio della moglie

Angela Lee Motta, moglie dell'ex allenatore della Juventus Thiago Motta, tramite i propri profili social ha pubblicato una storia in portoghese poco dopo la notizia dell'esonero del marito. Queste le parole di Angela:"La delusione di oggi può essere la benedizione di domani. La vita lavora sempre attraverso dei reindirizzamenti. Ciò che non si realizza oggi ti sta insegnando, ti sta rendendo più forte e ti sta preparando per ciò che è davvero tuo. Permettiti di essere triste, ma non perdere la tua fiducia nella vita e la certezza in giorni migliori, perché saranno proprio quei giorni a permetterti di andare avanti e non arrenderti. Tante cose belle ti aspettano ancora e sarai grato per aver creduto in te stesso e nella vita!".