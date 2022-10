L'allenatore del Bologna Thiago Motta, ha parlato nel post partita ai microfoni di DAZN.SULLA GARA - 'Oggi è stata difficile, contro una squadra che ha fatto bene e hanno meritato di vincere. E' vero che la Juve ha iniziato molto forte e ci ha messo in difficoltà sin da subito. Non riuscivamo ad uscire dalla nostra metà campo, la Juve si è difesa molto bene e con la fisicità che ha era molto difficile. Noi dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, soprattutto con la palla. Non ho visto però solo cose negative e da qui bisognerà ripartire. Arnautovic ha fatto una buona gara ma serve maggior sostegno da parte dei suoi compagni, deve cercare di portare gli uomini da una fascia all'altra e creare vantaggio numerico. Possiamo migliorare e dobbiamo farlo nelle prossime gare. Oggi c'è stata difficoltà nel costruire'.ASPETTO MENTALE - 'Io li vedo bene e sono convinto che possiamo migliorare in tutto. L'aspetto mentale è importante così come lo sono altri aspetti. Sono sicuro che faremo un buon lavoro e ci contreremo per arrivare nel miglior modo possibile contro la Sampdoria'.