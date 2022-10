L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro la Juve.'Il modulo è importante ma non è solo quello che conta. Servono lo spirto e l'atteggiamento giusto, spero che ci sia un legame di squadra. Arnautovic sta lavorando bene, abbiamo bisogno dei suoi gol. Agli altri bisogna dare il tempo di entrare in area di rigore. La Juventus è una squadra forte e programmata per vincere lo scudetto e fare bene in Champions. Noi cercheremo di sfruttare i loro punti deboli e fare la nostra partita'.