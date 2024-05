Il giorno in cui il tecnico svelerà il proprio futuro professionale, a partire dall'addio al Bologna. Salvo clamorosi ripensamenti, infatti, il tecnico italo-brasiliano ha scelto da tempo il progetto della Juventus ed è pronto a trasferirsi a Torino, dove firmerà un triennale a circa 5 milioni di euro a stagione, stando a quanto raccontato nella giornata di ieri da SkySport. L’ultima incertezza, l'ultimo scoglio è rappresentato dal colloquio con Joey Saputo, che tenterà fino all’ultimo di fargli cambiare idea per affrontare insieme la stagione in Champions League, conquistata con un'impresa storica. Come sottolinea anche Tuttosport, però, Motta ha già deciso e ben difficilmente il rilancio economico e le garanzie sul mercato gli faranno cambiare idea. Tanto che giocatori e tifosi lo hanno già ringraziato e salutato. I segnali vanno tutti in una sola direzione, con Motta considerato il candidato ideale dalla Juventus e lui che ha deciso di abbracciare il progetto bianconero.Il racconto di questa giornata LIVE su ilBiancoNero.com: