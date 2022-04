Durante la conferenza stampa, l'allenatore dello Spezia Thiago Motta ha voluto dire la sua sul cammino dell'Inter, facendo riferimento anche alla gara vinta contro la Juve.



'Che sia l’Inter o lo Spezia, i problemi li hanno tutti. I momenti più difficili li abbiamo tutti, sia che si giochi il nostro campionato che si giochi lo scudetto. Con la vittoria sulla Juventus, l’Inter ha avuto un morale importante per il loro obiettivo finale. Noi aspetteremo la migliore Inter possibile, vedendo le ultime partite sono in forma e ci aspettiamo questo. Saremo al nostro massimo per affrontarli'.