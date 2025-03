Thiago Motta non cambia le parole su Koopmeiners ma neanche la scelta: l'idea per Juventus-Atalanta

Nella lunga conferenza stampa di vigilia,ha affrontato come di fatto accade ogni volta che si presenta ai microfoni, l'argomento "Teun Koopmeiners". Sia che giochi o che parta dalla panchina, sia che deludi o che trovi il goal, come nell'ultima con il Verona, l'olandese rimane uno dei grandi punti di domanda dell'intera stagione. E d, come è accaduto per la prima parte della stagione. Koopmeiners adesso è esattamente come gli altri, quindi in discussione, quindi non sicuro di una maglia da titolare.

Koopmeiners titolare o in panchina contro l'Atalanta?

In questo senso, non devono "fregare" le bellissime parole di Motta in conferenza: "Ha fatto gol e sono contento per lui., contare su di lui al massimo. Quando c'è stato ha sempre dato un grande aiuto, continuerà a farlo perché è serio, impegno massimo sempre, giocando in diverse posizioni, che è una cosa in più. Leggere, capire le posizioni, l'ha già fatto anche in Olanda e vuol dire tanto". Concetti che il tecnico ha già ripetuto in passato diverse volte. Come si può allora lasciare fuori un giocatore se si pensano tutte queste cose?Si può, perchviaggia così verso la seconda esclusione consecutiva con McKennie in campo insieme a Locatelli e Thuram. Prima del Verona, Koopmeiners in campionato aveva giocato titolare per 16 partite di fila. A dimostrazione che qualcosa è davvero cambiato nel pensiero di Motta, almeno nel contesto attuale. "Spero che anche domani sarà d'aiuto alla squadra per arrivare alla vittoria", così aveva concluso la risposta sull'olandese. Lo dovrà fare probabilmente ancora subentrando. E questa