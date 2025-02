Thiago Motta-Kolo Muani, cosa vuol dire quella dichiarazione? 'Non ci sono solo i gol'

Getty Images

La differenza più grande, forse, è proprio questa. E chissà se è solo una fase o se è già diventata una regola accettata da tutti. Kolo Muani segna in tutti i modi, con naturalezza e continuità. Vlahovic, invece, si è fermato ai colpi straordinari, dimenticando quella buona sorte che accompagna i veri numeri nove. Ha pensato di poter sfidare tutto, perfino il destino, e si è perso nelle aspettative di una stagione che valeva tanto per il suo presente quanto per il suo futuro.Il risultato? Una mente appesantita, mentre quella di Kolo è leggera, fluida come una sua accelerazione. Ora l’auspicio è che il suo entusiasmo possa contagiare anche i compagni, e che le vittorie rafforzino questo slancio. Il rischio, però, è che resti troppo solo, come accaduto a Como.

Non ancora ingabbiato dalle richieste dell’allenatore, Muani gioca con istinto e libertà. Ma Thiago Motta, nel post-partita, ha subito voluto sottolineare un punto: “I gol sono importanti, ma la prestazione di un centravanti si valuta su tanti aspetti”. Forse non era del tutto soddisfatto della sua prima pressione?