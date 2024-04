Thiago Motta - Juventus: quali sono le ultime notizie?

E' esattamente come nella foto in alto: da una parte c'èche ostenta serenità, pur nella difficoltà, dall'altra c'è un allenatore che adesso vuole prendersi tutto quello che ha seminato in una gavetta vivace.: soltanto i social stanno provando a unirli, forti soprattutto della voglia dei tifosi di cambiare guida tecnica, di respirare un'aria diversa. La darebbe, certo, l'ex centrocampista dell'Inter e oggi artefice del miracolo Bologna. "Una squadra che fa bene al calcio", per dirla come l'ha detta Thiago.Ecco, il processo per trasformare la Juve in quella roba lì, in una macchina da gioco ma anche di vittorie, non sarà semplice.Motta dovrebbe avere un mercato ad hoc e la possibilità di incidere, dunque con tanto tempo a disposizione. Il club bianconero può garantirglielo? E a prescindere, vuole prendersi oggi un rischio, in un momento di chiara depressione economica?Guardando gli ultimi risultati e ancor di più le recenti prestazioni, non ci sarebbe neanche da pensare: i dubbi si eliminano da soli. Guardando il percorso degli ultimi anni, invece, la discussione si fa più vivace.Sul futuro, Motta è stato ancora una volta sibillino : "Rispetto la scelta di Xabi Alonso, ognuno fa quel che immagina possa essere la decisione migliore". Vuol dire che lui non la seguirà? O che Bologna in Champions potrebbe intrigarlo?Conoscendo l'ambizione del tecnico,, sarebbe uno step ancora intermedio in un percorso che lo proietterebbe nelle top 5 del mondo.Magari proprio con Thiago.