Juventus, le richieste di Thiago Motta sul mercato

. Come scrive Il Corriere dello Sport,è pronto a "rifare il look" alla, sempre con la sua teoria che gestire la sfera sia meglio che rincorrerla. Convinto che il possesso palla debba essere propedeutico a una verticalizzazione più efficace e rapida possibile, il tecnico italo-brasiliano avrà come prima richiesta per la società un difensore centrale capace di impostare il gioco: in sostanza un Riccardo, che però il Bologna considera incedibile. Servirà poi un terzino sinistro, con Patrickdel Lecce edel Porto in cima alla lista delle preferenze del club per rapporto qualità-prezzo.Stando al quotidiano, resterebbero poi da coprire due-tre ruoli. Sicuramente è necessaria una mezzala capace di dare il cambio di passo a una mediana priva di dinamismo: un Teun, che però l'Atalanta valuta 60 milioni di euro, o un Georgiy, per il quale le big d'Europa sembrano pronte a fare follie. Cruciale, ovviamente, il nodo Adrien, la cui scelta finirà per influenzare in un modo o nell'altro il mercato della Juve. Infine, servirà un esterno. Due idee sono Armanddel Sassuolo e Masondel Manchester United, posto che anche su questo fronte molto dipenderà dal destino di un giocatore della rosa attuale: Federico, che ha manifestato la voglia di restare ma non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo. Inoltre, il tesoretto dache Maurizio Scanavino ha messo a disposizione per il mercato non basterà: Cristiano Giuntoli dovrà per forza incrementarlo con qualche cessione.