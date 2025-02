Thiago Motta e quella parola ripetuta pubblicamente: davvero la Juventus ha 'resilienza'?

Perché Thiago Motta ha parlato di resilienza

. Chi poco fa ha ascoltato la conferenza stampa dialla vigilia dinon ha potuto fare a meno di notare la comparsa di un nuovo termine nel lessico del tecnico bianconero - o almeno di quello speso al cospetto dei giornalisti -, peraltro ripetuto anche nel corso dell'intervista a Sky. Termine che è stato utilizzato non una, non due, ma almeno cinque-sei volte, a esprimere un concetto in cui evidentemente l'allenatore crede molto.Ma che cosa si intende per resilienza? Stando alla Treccani, nella tecnologia dei materiali è "la resistenza a rottura per sollecitazione dinamica, determinata con apposita prova d'urto", mentre in psicologia è "la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc.". Insomma, questo è ciò che ha dimostrato di recente la Juventus secondo Thiago Motta, superando gli ostacoli che ha incontrato lungo la strada tracciata nel nuovo progetto e resistendo ai colpi subiti mentre erano in corso i tentativi di assestamento.

Ma è davvero così? Beh, se si guarda per esempio alla singola partita di Como si può anche concordare, pensando al modo in cui la squadra bianconera ha saputo restare in piedi fino alla fine e reagire a un pareggio scaturito di fatto dall'errore di un singolo, che in molte altre occasioni era costato caro.