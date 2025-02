Il doppio approccio di Thiago Motta: così si è 'ripreso' il gruppo e la Juventus

AFP or licensors

Oltre ai risultati che sono per lunghi tratti di questa stagione mancati, ad accompagnare la Juventus e le incertezze sul percorso in atto ci sono state anche alcune gestioni di giocatori e situazioni che hanno lasciato dubbi sull'operato die in generale del club. Non sono mancati i casi in questi mesi, già a partire dall'estate cone altri ma soprattutto durante la stagione. Prima di tuttoda risolvere e poi altri momenti in cui è stato legittimo chiedersi se il gruppo squadra seguiva ancora con totale fiducia l'allenatore. Nel momento in cui questa domanda si faceva più insistente che mai è arrivata la risposta del campo.

La gestione di Thiago Motta

Il pugno duro di Thiago Motta con la squadra



Il rapporto tra Thiago Motta e i giocatori

Ora, pronta a combattere per gli obiettivi comuni, un po' come era all'inizio. Si, ovviamente gli ultimi risultati positivi e le quattro vittorie consecutive condizionano tutto e sono fondamentali per creare un clima di un certo tipo. Ma è servito anche un lungo lavoro di Thiago Motta un lavoro lento e continuo.Come scrive la Gazzetta dello Sport è stato, come ha spiegato Nico Gonzalez dopo Juve-Inter, raggiunto attraverso un approccio “doppio”. Motta ha imposto uno standard elevatissimo di impegno ai suoi calciatori, spiegando che non ci sarebbero stati privilegi per nessuno: gioca soltanto chi si allena bene e alla Continassa è vietato tirare indietro la gamba nei contrasti. Inizialmente, si legge,, ma con il trascorrere dei mesi il gruppo ha assimilato.Pugno duro che però non poteva essere l'unico modo di "gestire" la stagione, in cui ci sono momenti differenti e di conseguenza approcci diversi da avere per cercare di ottenere il meglio da parte della squadra.La cena offerta la scorsa settimana è soltanto un esempio: lo aveva fatto a La Spezia e Bologna, lo ha riproposto a Torino. E nelle ultime uscite dei bianconeri non sono mancati i gesti simbolici che dimostrano il legame tra il tecnico e la squadra. Dopo Juventus-PSV c'è stato significativo l' abbraccio con Federico Gatti, uno dei giocatori su cui non sono mancate le voci di un rapporto fatto di alti e bassi con Motta. Ma il legame e l'unione va oltre i "titolari": l'immagine immortalata tra Thiago Motta e Pinsoglio nel post vittoria con l'Inter ne è l'emblema.