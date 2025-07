Thiago Motta ancora senza panchina: quanto costa alla Juventus

AFP or licensors

I motivi dell’esclusione: non solo risultati

Nel frenetico valzer delle panchine che ha stravolto lac'è un nome che continua a rimanere fuori dai giochi:. Dopo una stagione complicata alla guida della Juventus , l’allenatore italo-brasiliano è attualmente senza squadra. Le big italiane hanno già tutte scelto i rispettivi allenatori e anche in Europa le panchine più ambite sembrano essere sfumate.Salvo clamorosi colpi di scena estivi, l’ex tecnico del Bologna rischia di restare fermo ai box, almeno per l’inizio della prossima stagione.

Quanto costa ancora Thiago Motta alla Juventus

Un'estate decisiva per il futuro

Non è solo il rendimento sportivo a pesare sulle chance di rilancio dell’ex centrocampista. A Torino, infatti, oltre ai risultati deludenti, sono emerse frizioni all’interno dello spogliatoio. Le difficoltà relazionali di Motta con alcuni senatori bianconeri hanno sollevato dubbi sulla sua capacità di gestione del gruppo, un aspetto cruciale per chi ambisce a guidare club di vertice.Nonostante l’esonero, Thiago Motta è ancora legato contrattualmente alla Juventus fino al 30 giugno 2027. Il club dovrà quindi corrispondergli circa 10 milioni lordi nei prossimi due anni, pari a 5 milioni a stagione.Un impegno economico significativo, soprattutto per una società che sta cercando di rientrare nei parametri di sostenibilità finanziaria. Per questo, la dirigenza bianconera spera che l’allenatore trovi al più presto una nuova squadra, in modo da alleggerire il bilancio e liberarsi dell’onere.Il destino di Thiago Motta resta in bilico. Se non arriveranno offerte concrete nelle prossime settimane, l’ex tecnico juventino rischia un lungo stop forzato, con ripercussioni economiche anche per la Juventus. Un nodo da sciogliere al più presto, per il bene di entrambe le parti.