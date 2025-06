Thiago Motta resta senza panchina: quanto costa alla Juventus

Nel frenetico valzer delle panchine che ha rivoluzionato la Serie A, c’è un nome rimasto a guardare:. Dopo l’esperienza tutt’altro che brillante sulla panchina della Juventus , l’allenatore italo-brasiliano è rimasto senza una nuova guida tecnica da assumere. I top club italiani hanno già scelto i propri allenatori e conche ha virato su Ivan, le porte del nostro campionato sembrano ormai chiuse, al momento, per Motta. A pesare non è stato solo il bilancio sportivo, ma anche le difficoltà relazionali emerse con lo spogliatoio bianconero, che hanno sollevato più di un interrogativo sulla sua capacità di gestione del gruppo.

Tuttavia, il mercato non è ancora chiuso e nuove opportunità potrebbero arrivare dall’estero. Prima dell’esperienza a Torino, Motta aveva mostrato segnali promettenti in piazze come Spezia e Bologna, attirando anche l’interesse di alcuni club stranieri. Non è da escludere che nelle prossime settimane possa arrivare una chiamata da una squadra fuori dall’Italia, desiderosa di puntare su un tecnico giovane ma con idee innovative. La partita di Motta non è ancora finita: se il campionato italiano gli ha voltato le spalle, il palcoscenico internazionale potrebbe ancora offrirgli una nuova chance.