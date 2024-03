Fabrizio Romano su Thiago Motta-Juventus



Il percorso di Thiago Motta da allenatore

Le voci del calcio italiano sono agitate dall'ipotesi chepossa essere il prossimo allenatore della Juventus, in sostituzione di Massimiliano. A parlare è stato il noto giornalista, il quale ha affermato che ci sono conversazioni interne nel club torinese riguardo al futuro allenatore, e Motta sembra essere una delle principali opzioni prese in considerazione."Ci sono anche voci che circolano secondo cui Thiago Motta potrebbe essere un candidato per sostituire Massimiliano Allegri alla Juventus", ha raccontato il giornalista. Aggiungendo: "Mi risulta che la Juventus stia discutendo internamente sul futuro allenatore; e mi dicono che Motta ha ottime possibilità di continuare in Serie A piuttosto che andare all'estero, essendo stato indicato anche come opzione per Barcellona e PSG – ho già riferito che è nella lista del Barcellona, ​​ma non ho informazioni Nemmeno al PSG".Romano ha sottolineato che Motta ha ottime possibilità di rimanere in Serie A anziché cercare esperienze all'estero, nonostante sia stato associato anche a club di grande prestigio come Barcellona e PSG. Il tecnico italobrasiliano è stato citato come opzione per il Barcellona, ma Romano ha ammesso di non avere informazioni chiare riguardo ad un possibile interesse del PSG.La carriera di Motta è stata forgiata sia da giocatore che da allenatore in due dei club più prestigiosi d'Europa: il Barcellona e il PSG. Durante il suo periodo da calciatore, Motta ha indossato le maglie di entrambe le squadre, sperimentando il calcio ad alti livelli e apprendendo da alcune delle menti più brillanti del gioco.Come allenatore, Motta ha iniziato a mettere le basi della sua carriera con il Paris Saint-Germain, guidando la squadra Under 19. Il suo lavoro impressionante al Bologna negli ultimi anni ha catturato l'attenzione del mondo del calcio, facendo sì che il suo nome fosse accostato a incarichi di grande prestigio.La Juventus, una delle squadre più titolate e rispettate in Italia e in Europa, è alle prese con il dilemma sul futuro di Allegri, e nel frattempo sonda un profilo che possa mantenere alto il prestigio e il successo del club. Con la sua esperienza sia da giocatore che da allenatore, insieme alla sua conoscenza approfondita del calcio europeo, Thiago Motta sembra essere un candidato intrigante per guidare la Vecchia Signora in questa nuova era.