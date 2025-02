Thiago Motta: 'Aspettiamo il Mondiale con curiosità. Messi? Ricordo la prima. Pensai: è impaurito. Non avevo capito...'

AFP or licensors

Il Mondiale per Club è più vicino, eparla così ai canali"Sarà bellissimo. Parteciparvi con una squadra come la Juventus, potendo affrontare le migliori squadre del mondo, è anche un grande privilegio per noi e proveremo ad affrontarlo nel miglior modo possibile cercando di arrivare al massimo possibile nel momento in cui arriveremo a questa competizione. Manca ancora un po' e ho ancora qualcosa in testa immaginando cosa possa significare giocare un torneo così"."E' una novità ma è una novità bellissima. Mettere insieme le migliori del mondo è un entusiasmo, motivazione, essendo una novità è un qualcosa che può sorprendere e ti dà curiosità per capire cosa possa essere quel momento. Già oggi preparandosi bene. Siamo pronti ad affrontare tutto".

"Mi viene in mente proprio la sua prima partita, contro la Juventus. Credo sia stato Trofeo Gamper, iniziava la stagione con il Barcellona. Si vedeva che aveva una grande qualità, doti fantastiche. Arrivava dal settore giovanile, in allenamento si vedeva già, anche un potenziale enorme, enorme. Ci sono stati altri arrivati in prima squadra con grandissimo talento però giocare nel Barcellona sappiamo che devi gestire anche altre cose, soprattutto la testa, tanta pressione. Vedendolo nel riscaldamento, in quella partita, eravamo d'accordo in 3 o 4 che dicevamo: guardalo, è forte, ma sembra un po' impaurito. Abbiamo sbagliato tutto! Era così sereno, tranquillo nel riscaldamento, la percezione nostra è che avesse paura. Poi l'arbitro ha fischiato l'inizio della partita e la partita che ha fatto. Ricordo anche Capello dopo… Ha fatto vedere a tutti che poteva fare in allenamento le stesse cose. Anzi: non riusciva a fare in allenamento cose che faceva nelle partite con la Juve o col Real. Era completamente diverso dagli altri saliti dalle giovanili. Era forte, ma sapeva gestire la pressione. Anzi: cresceva con la pressione"."Mi è sempre piaciuto. Prima stagione o dopo, negli USA l'atmosfera è stata sempre perfetta per giocare. La gente viene con entusiasmo, voglia di vedere squadre giocare. Con un torneo così importante con una squadra importantissima come la nostra e con tantissimi tifosi che abbiamo, sarà sicuramente un vantaggio, un privilegio, speriamo di poter soddisfare queste persone che andranno allo stadio per vedere la squadra".