La boccata d'ossigeno di Thiago Motta: abbraccia tutti e tira avanti. Ora il futuro gli sorride

Cosa vuol dire questa vittoria per Thiago Motta



Il gesto sul gol

Quel lungo abbraccio, con ogni componente della panchina, è l'unica immagine che serve. Pur nelle difficoltà del momento, pure a un passo da parole, opere e omissioni che parrebbero portare Thiago Motta lontano dalla Juve, c'è il senso di ogni cosa e ogni cosa è la vittoria. Soprattutto qui, ancor di più alla Juventus. Tre punti enormi, e non per il Verona.Per questo serviva una dose extra di coraggio, in un ambiente tutt'altro che semplice. E ci è voluto soprattutto Thiago, l'uomo uscito dalla tempesta, ma non ancora totalmente asciutto.Ammettiamolo: avesse pareggiato o perso questa partita, persarebbe arrivato di tutto. Da stampa, tifosi, probabilmente un pensiero laterale persino dalla società. Nessuno voleva arrivare a quel punto e il successo bianconero ha portato esattamente al tema dell'evitamento: meraviglioso, quando si può adoperare. Ma cosa vuol dire questa vittoria per Thiago Motta? Eh, che l'aria attorno non è un vento gelido e fastidioso: è tornato a essere una brezza, che con la primavera ci sta proprio bene, è cacio sui maccheroni.Pardon, lotta pure più di prima. "La mia squadra ha mostrato carattere", ha raccontato nel post partita. Ed era tutto ciò che aveva chiesto, a prescindere dalle preventive, dal lavoro in fase di non possesso, da quello che doveva arrivare e che alla fine è arrivato.Era felice. Felice di guizzi. Felice come forse non lo era ancora stato in questa stagione, forse soltanto a tratti. Il Motta che abbiamo visto questa sera è un uomo che sa di avere ancora una speranza enorme. Non di permanenza, quella gli interessa davvero il giusto. Ma di continuare a lavorare, di sviluppare la sua idea di gioco a livelli più alti, per poi arrivare chissà dove. Magari alla vittoria, magari no. Però provarci, che fa la differenza.Il gesto sul gol è l'appiglio, l'ancora che trattiene la Juve ancora su questo campionato, anzi diventa classica rincorsa per andare più forte. Motta ha abbracciato ogni componente della panchina, uno dopo l'altro, tirandoli a sé e lanciando un messaggio: guai a darlo di nuovo come capo - odiato - e non come leader, rispettato. In due parole passa la vera differenza tra ciò che filtra e ciò che si sente Motta.