Thiago Motta-Juve: quando arrivano firma e annuncio

Lache legheràallaarriverà la prossima settimana, direttamente a Lisbona dove il tecnico italo-brasiliano si sta dirigendo in moto insieme alla moglie per trascorrere un breve periodo di vacanza con la sua famiglia. Lo conferma Romeo Agresti, spiegando che i contratti sono pronti e vanno davvero solo siglati. L'accordo, come noto, è per un triennale.L'del nuovo allenatore, comunque, sarà dato dalla Juventus solo intorno alla metà di giugno. Thiago Motta, che nel frattempo è in contatto con i dirigenti bianconeri soprattutto per programmare il mercato, dovrebbe poi presentarsi alla Continassa nei primi giorni di luglio, prima del rientro dei giocatori per il raduno che, in parte, si svolgerà anche in Germania nel campus Adidas.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.