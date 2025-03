L'ultimo Thiago Motta: accovacciato, in silenzio, deluso. Il suo progetto è finito a Firenze

Getty Images

L'ultimo Thiago Motta

L'ultima immagine - probabilmente l'ultimissima - è tanto emblematica quanto forte.ha le mani in tasca, è a bordo-panchina, ma riesce benissimo a credere a ciò che vedono i suoi occhi. L'idea che aveva della suasi è sciolta prima della primavera, è avvolta da una nuvola di fumo e di entusiasmo del Franchi.La Viola è stata un'altra Atalanta, la Fiorentina è stata mattatrice totale. Non c'è stato scampo, e non è riuscito a crearselo neanche un po' la Juve. A pezzi. Fisicamente. Mentalmente. Senza orgoglio e senza una guida.Non è più una sensazione, è proprio una certezza: la Juventus è finita qui. Sotto i colpi di due mesi assolutamente indegni, totalmente abbandonata da chi muove i fili e da chi ha portato avanti questa squadra con le proprie idee, talvolta parse così discutibili da generare un senso di invidia: magari, ecco, Motta aveva visto cose che noi umani non potevamo.Si accovaccia, parla col vice, però al terzo gol non dice nulla. I primi cambi sono difensivi, per creare gioco, una dinamica che possa aiutare. E dai suoi ragazzi, quelli che ha provato a stuzzicare in ogni modo, non arriva praticamente nulla.Beve acqua, Motta, per restare presente a se stesso, nel mix di disillusione, fatica, disfatta. Apprensione, poi. Perché il discorso sul futuro, pur all'apparenza scontato, è ancora tutto da affrontare.