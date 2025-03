Thiago Motta tra Portogallo e Torino: quando può arrivare l'esonero della Juventus

2024 Getty Images

Una settimana faviveva quella che a questo punto è sempre più con ogni probabilità l'ultima partita da allenatore dellaa Firenze, con la Fiorentina, uscendo sconfitto per 3-0subito dopo e l'inizio della settimana alla Continassa senza i Nazionali.Il tecnico ha lavorato da lunedì a giovedì con i giocatori rimasti a Torino,Ha vissuto questi giorni sapendo di essere sul filo, più in bilico che mai ma con ancora lo sguardo a Juventus-Genoa, provando a chiudere gli occhi e tapparsi le orecchie per non leggere e ascoltare tutto ciò che ha circondato l'ambiente in questi giorni.

Thiago Motta-Juventus: quando ci sarà l'esonero?

La "famosa" ultima spiaggiaUna scelta presa mentre il tecnico non si trovava a Torino. Motta infatti ha sfruttato i tre giorni liberi per tornare a "casa", in Portogallo. Il suo rientro a Torino programmato per oggi visto che da domani ripartono gli allenamenti con il rientro anche dei vari giocatori convocati in Nazionale.Sarebbe però una situazione davvero strana e "imbarazzante" vedere Thiago Motta al centro d'allenamento a guidare la squadra sapendo ormai che il club ha scelto di esonerarlo subito. Scenario che quindi la Juventus proverà ad evitare accelerando i tempi.economici e burocratici. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, il cambio in panchina e l'arrivo di Igor Tudor verrà formalizzato nel giro delle prossime 24/48 ore, come riferisce Tuttosport. Prima però ovviamente ci sarà l'annuncio della separazione conalmeno ancora per una settimana, da allenatore della Juve e rientra invece sapendo che la sua storia in bianconero è finita.