Gazzetta - Thiago Motta, la Juventus spera nella conferma: 'lo ritengono tutti geniale'

Perché la Juventus crede ancora in Thiago Motta

Ora, lo abbiamo detto , ci si aspetta un'inversione di tendenza netta, una svolta che consenta di uscire definitivamente dalla crisi scongiurando il rischio di perdere anche il quarto posto (e con esso la qualificazione alla prossima Champions League). Qualcosa, dunque, dovrà cambiare nelladi, sia dal punto di vista tattico che da quello della gestione, già a partire dalla sfida di sabato 29 marzo contro il Genoa che, questa volta davvero, sarà un punto di non ritorno per il tecnico italo-brasiliano.

Con cui, come scrive La Gazzetta dello Sport, il club spera di andare avanti almeno fino alla fine della stagione, evitando di dover cambiare in corsa affidandosi a un traghettatore per poi avviare, ancora una volta, un nuovo ciclo. Thiago Motta, del resto, ha toppato le ultime due partite, ma alla Continassa nessuno pensa che sia tutto da buttare via. D'altronde è la stessa squadra che ha battuto Inter e City e ha messo in fila cinque vittorie di fila in A. Tutti quelli che lavorano o hanno lavorato con lui, scrive sempre la rosea,, e la società ora si aspetta un colpo di genio per salvare l'annata. Tra le qualità di Motta c'è la capacità di mantenere i nervi saldi e questo sta facendo nel momento di tempesta, insieme a un'analisi lucida di ciò che non ha funzionato.