Calendario, rientri e novità di campo: così Thiago Motta può riprendersi la Juventus

Thiago Motta: tre mesi per riprendersi la Juventus

Siperché mai come adesso la sua posizione è in bilico: non per il presente, conon ci sono infatti al momento scenari concreti che possano portare a pensare ad un addio a stagione in corso. Ma per il futuro sì, Motta sarà valutato al termine del campionato, come è normale che sia. E gli aspetti che il club considererà saranno diversi: i risultati, le prestazioni, la gestione complessiva.

Le scelte di Thiago Motta

Aiuto dall'infermeria



Il calendario della Juventus in discesa

Thiago ha quindi 12 partite di campionato e in generale tre mesi per rafforzare la sua posizione e "meritarsi" ancora la fiducia di società, giocatori, ambiente in generale, che all'inizio di questa avventura era altissima da parte di tutti e in certi casi può bastare poco per farla risalire. Ecco, ma come?. Guardando il quadro generale però, ci sono almeno tre fattori che possono risultare decisivi. E uno di questi dipenderà esclusivamente dal tecnico.Prima di tutto,mai come adesso. Questo perché ce ne sono state in questi mesi di decisioni che hanno trovato difficoltà ad essere spiegate (e giustificate). Dopo una disfatta come quella con l'Empoli in Coppa Italia, Motta ha la possibilità di tracciare una nuova strada, con scelte differenti da quelle prese in passato. Le novità di campo sono il primo aspetto che può aiutare il tecnico in questo periodo. E quindi più spazio a chi ha dimostrato di meritare, su tutti Thuram, e un posto da conquistare invece per chi di chance ne ha avute sprecandone (come Koopmeiners e Nico Gonzalez). Serve una svolta prima di tutto in campo.Sempre a proposito di campo e novità, alcune possono arrivare dall'infermeria. E in particolare il riferimento è a Pierre Kalulu : il difensore francese, assente da fine gennaio, è in fase di recupero e può tornare tra i convocati se non già con il Verona (difficile) almeno con l'Atalanta. Un rientro molto importante per la Juventus. E poi ancheche ne avranno ancora per un po' ma allungheranno le rotazioni e le opzioni nell'ultimo tratto di stagione.Infine,A malincuore perché alla Continassa avrebbero preferito avere molti più impegni da qui in avanti, partendo dagli ottavi di Champions League e le semifinali di Coppa Italia. Alla squadra rimane solo il campionato e da qui al termine della stagione Thiago potrà davvero lavorare tutte le settimane senza gare infrasettimanali. Un aiuto che diventa ancora più grande pensando ad alcune delle squadre che stanno lottando con la Juve per un posto in ChampionsLe scelte che condizioneranno direttamente il campo, il rientro di Kalulu che potrà dare più certezze alla Juve in difesa e un calendario che spiana la strada, almeno per la Champions.anche se in ogni caso per lui sarà obbligatorio andare nella stessa direzione del gruppo (e viceversa). Tutto comunque passerà da lì.