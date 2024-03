Le parole di Stefanoa Cronache di Spogliatoio:“Per me Thiago Motta è il favorito del post Allegri , se Allegri non sarà allenatore della Juventus l’anno prossimo, per me Thiago Motta è favorito, anche perché si incastra perfettamente in tutti questi discorsi. È un allenatore secondo me anche con lo standing da Juve, anche un po’ il suo modo di fare mi sembra da Juve. È un allenatore molto convinto delle proprie idee e anche convinto del fatto di esserne convinto. Credo che proponga un calcio che si allinea molto con i gusti calcistici di Giuntoli, credo possa essere adatto a sfruttare il materiale che la Juventus ha già in casa o potrebbe riportare in casa, vedi il rientro dei giovani, e credo che possa avere delle richieste abbordabili sul mercato”