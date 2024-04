Thiago Motta - Juventus, la reazione del Bologna alle voci

Non è un mistero che il candidato numero uno per sostituire Massimiliano Allegri in caso di separazione - sempre più probabile - siaMa come sta reagendo il Bologna a tutte queste voci? Lo spiega il Corriere dello Sport Stadio: "anche perché a oggi lo stesso Thiago non ha assolutamente comunicato niente a Joey Saputo, con il quale ha un rapporto quotidiano e a dir poco anche amichevole."Questo, si legge, non significa che Cristiano Giuntoli non stia pensando a Thiago (e magari abbia anche scambiato con lui e con i suoi agenti Dario e Alessandro Canovi qualche parola per informarlo del proprio interesse nei suoi confronti). A Bologna (e non solo i tifosi rossoblù) però si stanno mettendo di traverso sia per le indiscrezioni relative al domani di Thiago che aperché se da una parte rappresentano una gratificazione a quello che è stato il loro lavoro, da un'altra vengono lette comePer quanto riguarda il futuro di Thiago Motta, riferisce il quotidiano,Fino a questo momento però, l'allenatore ha solo assicurato ai propri dirigenti di non aver deciso il suo domani, volendo pensare solo all'oggi e alla qualificazione in Champions League.