Thiago Motta Juve, la situazione

Il procuratore Alessandroha parlato del suo assistito Thiago Motta a TMW: "Il discorso è semplice. Uno non si rende conto cosa sta facendo al Bologna oggi. La priorità di Motta davvero non è il suo futuro. Il vero interesse è il Bologna, c'è un ambiente incredibile e sente sulle sue spalle il peso di questa situazione incredibile. E' un momento difficile da descrivere quello che si vive in città. Ed è difficile pensare ad altro, davvero. E' un insieme di cose unico, Motta ha vissuto una empatia simile allo Spezia. Non può pensare ad altro ora".- "In questo momento siamo tutti coinvolti perché è una situazione unica. Io difendo gli interessi di Motta, escono fuori tante cose ma si sta parlando del nulla. Non ci sono accordi o dialoghi. In questo momento l'unica realtà è che Motta ha un contratto in scadenza col Bologna. Rimarrà al Bologna? Non posso dirlo, perché non ho trattative con nessuno. Non si può parlare di cose che non sono in essere. La situazione delle big? La conferma di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen ha aperto per Liverpool e Bayern Monaco diverse candidature importanti. Così come il Barcellona. Sono tre panchine interessanti e molto ambite ora".Nelle ultime settimane, Giuntoli ha intensificato i contatti con l'entourage di Motta, pronto a lasciare la città delle Due Torri anche in caso di storica qualificazione alla Champions League. Si sta discutendo di durata, ingaggio e soprattutto progettualità. Thiago Motta attualmente guadagna circa 1,3 milioni di euro, a Torino la busta paga sarà più ricca. La Juventus l'ha messo nel mirino da tempo per il post Allegri. Dichiarazioni e smentite di rito a parte, la pista rimane viva.