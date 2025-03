Thiago Motta-Juventus, Adani non ci sta: 'Gestione da dilettanti'

Getty Images

Le parole di Adani su Thiago Motta

È iniziato un nuovo corso alla Juventus , che ieri ha esonerato ufficialmenteaffidando le redini della Prima squadra a, ex giocatore bianconero con un passato anche nello staff tecnico come vice di Andrea Pirlo. Una doppia scelta, questa, che sembra non aver convinto, da sempre uno dei più strenui difensori del tecnico italo-brasiliano (ora disoccupato) e delle sue idee.L'opinionista ne ha parlato così ieri sera negli studi de La Domenica Sportiva, in onda sulla Rai: "Dopo la sconfitta con la Fiorentina, la squadra sembrava poter essere unita nelle difficoltà. Almeno così era parso. Poi nella settimana dove non sono presenti i giocatori internazionali e con l'allenatore in permesso per qualche giorno, decidi di cambiare guida tecnica. L'avrà scoperto nel pomeriggio, dopo una serie di articoli pubblicati: per quanto mi riguarda, è stata una gestione da dilettanti della società. I problemi non arrivano direttamente da una gestione tecnica, ma dalla società".

Nei giorni precedenti Adani aveva perorato pubblicamente la causa di Thiago Motta, auspicando che la Juventus decidesse di confermarlo, in vari interventi sempre alla Rai e a "Viva el Futbol": Io non conosco Thiago Motta personalmente. Dicono ci siano giocatori che sono contro l’allenatore oppure che tra di loro non vanno d’accordo o non lo sopportano, è una cosa vista e rivista e ritrita in questo Paese quando una grande squadra va male, ed è una cosa che sappiamo benissimo che accade nel mondo del calcio sempre quando le cose vanno male. L’aspetto tecnico-tattico in questo momento non va. Questo percorso tarda a prendere una piega convincente internamente ed esternamente”.