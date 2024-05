Juventus, Thiago Motta manager-educatore: cosa significa

Come scrive La Gazzetta dello Sport, alla luce dell'attuale cornice economico-finanziaria dellasi comprende bene quali caratteristiche debba avere il nuovo allenatore, ormai individuato in(che incontrerà a breve il Bologna per comunicare la sua decisione sul futuro): unin grado non solo di rendere la squadra altamente competitiva ma anche di valorizzare al meglio il capitale investito."Sarà quindi cruciale - scrive la rosea -immaginate dai vertici societari e portate avanti dalla direzione tecnica. Quali?, a beneficio della squadra stessa o, in caso di monetizzazione, delle casse societarie. Ciò non esclude, ovviamente,, sfruttando determinate opportunità di mercato. Inoltre, dovrà essere reso strutturalein Prima squadra. D'altra parte, il budget messo a disposizione per la prossima stagione è coerente - secondo il giudizio del management bianconero - con glida piano societario: Juve classificata nei primi quattro posti in Serie A, agli ottavi di Champions e in semifinale di Coppa Italia"."Obiettivi minimi, s'intende", precisa Gazzetta. "Perché se dal punto di vista economico è "sufficiente" che la squadra si qualifichi continuativamente per la Champions, l'ambizione sportiva è quella di rivedere la Juve in lizza per lo scudetto. Ma in modo sostenibile, dal punto di vista della dinamica costi-ricavi, come hanno dimostrato Napoli, Milan e (in parte) Inter nelle ultime tre edizioni".