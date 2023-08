, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro la Juventus: "Rinnovo Orsolini e possibili addii? Su Dominguez come su altre trattative sta lavorando la società. Chi è presente e disponibile in questo momento, come Nico, deve dare il massimo per la squadra. Ora in particolare abbiamo bisogno di tutti: c'è una partita importante come quella con la Juventus da giocare. Orsolini sa molto bene che deve migliorare, ora ancora di più visto il rinnovo del contratto. Deve essere determinato e determinante, perché le responsabilità sono maggiori"."Ho visto una squadra fantastica, sia in preparazione che nella prima di campionato. Sono molto veloci sulle fasce, sia con Chiesa che Cambiaso, hanno gli inserimenti di Rabiot e l'esperienza di Danilo e Alex Sandro. E' una squadra che non giocando in Europa potrà concentrarsi al massimo sul campionato, ma noi dobbiamo trarre il meglio da questa partita".- "Andrea è un grandissimo ragazzi, sia personalmente che calcisticamente parlando. E' cresciuto molto bene in una filosofia di gioco, poi velocemente si è adattato a un'altra. Ha grande qualità tecnica. Ma non penso che questa crescita sia dovuta a me, bensì è perché ha una potenzialità enorme. Il merito è del suo lavoro e sono contento che sia arrivato a una squadra importante come la Juventus".- "La nostra filosofia è quella di tenere la palla per controllare il gioco. Il Milan - riporta Tmw - come la Juventus sono però squadre di altissimo livello e quando andiamo a pressare alti lo dobbiamo fare insieme, riducendo gli spazi e non lasciandogli la possibilità di prendere la palla. Non possiamo pensare di aggredire la Juventus per tutto il tempo di gioco, piuttosto dobbiamo migliorare la fase di possesso palla, capire quando è il momento giusto per attaccare e migliorare la qualità delle azioni offensive per evitare i contrattacchi. Cercheremo di portare la partita dove conviene a noi".