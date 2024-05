Thiago Motta alla Juve: i dettagli dell'accordo

Il racconto della trattativa

"Quel sospetto — di un'idea diventata trattativa, e poi telefonate e incontri — che per mesi ha fischiato nelle orecchie di Massimiliano Allegri, s'è fatta ormai certezzascrive il Corriere della Sera sulla situazione della panchina bianconera. Manca solo la firma, ma stavolta dovrebbe davvero essere un modo di dire.Ma quali sono i dettagli dell'accordo tra Thiago Motta e la Juventus? Il tecnico italo-brasiliano, si legge, sarà il nuovo allenatore della Juve per i prossimi tre anni (due più uno). A livello di ingaggio,(bonus esclusi). Una cifra quindi nettamente inferiore rispetto a quella che prende Allegri (7 più bonus).Nello sfogo di Allegri, culminato all'Olimpico dopo mesi di tensione, c'è stato anche il disappunto per quanto avvenuto con Thiago Motta. Come scrive il Corriere della Sera: "È stata (anche) questa trattativa, che certo non s'imbastisce in pochi giorni, a logorare lo spirito e l'orgoglio di Allegri, alla lunga, fino all'esplosione dell'altra notte.Smentiti, così come gli incontri faccia a faccia di cui si è parlato nei giorni scorsi tra l'allenatore e Cristiano Giuntoli. Fatto sta che l'affare s'è fatto.