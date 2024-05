Thiago Motta-Juventus: le ultime

Come conferma La Gazzetta dello Sport, è ormai partito il conto alla rovescia per l'addio tra il, che domani incontrerà Joeye gli comunicherà la decisione presa per il suo futuro. Nel colloquio con il presidente - che ieri sera alla cena del club si è commosso: "Mai avuta una squadra così forte" - il tecnico metterà sul tavolo le proprie volontà (destinate a rimanere solo tali): centralità totale sul mercato, che significa scelta dei giocatori (4-5), uno scenario che di fatto potrebbe "depotenziare" il dt Giovanni Sartori e il ds Marco Di Vaio; in pratica, Thiago non vuole fare parte del progetto, ma vorrebbe esserne l'autore.Anche per questo, dunque, la sensazione è che le parti si separeranno, anche perché Saputo non avrebbe intenzione di derogare dalla struttura societaria attuale, né di "snaturarsi" di fronte a richieste ritenute difficili da soddisfare. La, da parte sua, in questo momento è spettatrice interessata, in attesa che l'italo-brasiliano si liberi per formalizzare il biennale (con opzione per il terzo anno) da 3,5 milioni di euro già pronto da tempo. La partita di lunedì, del resto, non ha fatto altro che confermare che è lui l'uomo giusto su cui costruire il futuro.