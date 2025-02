Getty Images

L'esultanza di Thiago Motta in Juve-Inter VIDEO

Il goal di Francisco Conceição, che ha permesso alla Juventus di battere 1-0 l'Inter e di riprendersi il quarto posto in classifica in coabitazione con la Lazio, ha fatto esplodere l'Allianz Stadium a poco più di un quarto d'ora dal termine.Una rete dal peso specifico enorme e che, in un certo senso, può fare da spartiacque alla stagione della Juventus. Deve averla accolta così anche Thiago Motta che, in occasione del sigillo griffato dal numero 7 portoghese, si è lasciato andare ad un'esultanza semplicemente sfrenata a bordocampo.