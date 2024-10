Le parole diin conferenza stampa:IL GIOCO E LA PRESTAZIONE - "La ringrazio, sicuramente non siamo tutti d'accordo su questa situazione, visto che in questo momento ci sono varie opinioni. Oggi abbiamo potuto competere contro una delle due favorite o delle favorite del campionato, che è l'Inter, giocando bene a tratti e meno bene in momenti nei quali abbiamo sofferto. È una partita da studiare bene, per capire i momenti di alti e bassi che abbiamo, per mantenere lo standard sui 90 minuti dobbiamo lavorare ma oggi siamo usciti anche dalle difficoltà con gioco e abbiamo finito meglio dell'avversario".GOL PRESI O FATTI - "Io la vedo come avere un equilibrio di squadra per entrambe le fasi di gioco, oggi in alcuni momenti siamo stati meglio dell'avversario e in altri abbiamo sofferto. Per poter competere a questo livello in maniera continua possiamo migliorare, abbiamo la squadra per poterlo fare. Oggi è una partita da analizzare, è stata equilibrata nel primo tempo, con errori da parte nostra e alla fine abbiamo finito meglio dell'avversario".VLAHOVIC - "Il cambio è avvenuto per scelta tecnica, in generale possiamo tutti fare meglio rispetto a quanto fatto stasera".YILDIZ - "Perché ho scelto Weah, che poteva dare nelle transizioni qualcosa di interessante per noi. Kenan dalla partita può aiutare la squadra nel secondo tempo, dando opzioni diverse, sia da esterno che da centrocampista che da attaccante".