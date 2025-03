Thiago Motta in conferenza: 'Non farò mai sceneggiate, sono una persona seria. Ora bisogna unire lo spogliatoio'

AFP via Getty Images

Le parole in conferenza stampa di Thiago Motta dopo Juventus-Atalanta.PAROLE DOPO LA SCONFITTA - "L'Atalanta ha meritato la vittoria, sapevamo delle difficoltà e del livello dell'avversario, anche l'idea di gioco. Abbiamo iniziato bene, poi sull'episodio del rigore abbiamo avuto difficoltà a interpretare la partita nel modo giusto, cercando di andare avanti e perdendo equilibrio, sbilanciandoci ad attaccare senza una buona organizzazione. Così abbiamo accentuato le qualità dell'Atalanta, che quando gioca così fa diventare tutto difficile. Abbiamo preso goal subito su un errore nostro ed è diventato tutto più difficile perché abbiamo perso equilibrio e ci siamo sbilanciati troppo".

NON SUBITO VLAHOVIC - "Volevamo mantenere un equilibrio, la difficoltà è stata nel creare le azioni, non nel finalizzarle. Dopo il secondo goal abbiamo avuto più difficoltà, non penso che con un altro attaccante questa cosa sarebbe cambiata".CONDIZIONATI DALLE VOCI IN SETTIMANA? - "Tutto conta, ma internamente abbiamo sempre mantenuto l'equilibrio. Ora pensiamo alla prossima partita, questa è difficile da digerire ma fa parte del nostro lavoro. Tutti prendiamo in considerazione quello che si dice fuori ma siamo una grande squadra ed è normale che ci siano voci. Rispettiamo quelle di tutti, anche dei tifosi che hanno libertà di esprimere le proprie opinioni".MBANGULA DAL 1'? - "Forse sì, ma non lo sapremo mai".PERSE TRE PARTITE DECISIVE - "Tutte le partite sono decisive e fondamentali, ce ne saranno ancora da giocare. Trattandosi di una grande squadra come la Juve è sempre così".SECONDO GOAL DOPO 50 SECONDI - "L'Atalanta ha meritato, noi abbiamo iniziato bene la partita e l'episodio del rigore è discutibile. Poi è diventato tutto più difficile, ci siamo sbilanciati troppo perdendo l'equilibrio contro una squadra che aspettava i nostri errori. Lo sapevamo, il primo goal che abbiamo preso ha accentuato ancora di più questo modo di giocare di una squadra forte. Dopo non abbiamo avuto la possibilità di reagire perché loro hanno controllato il gioco e sfruttato ancora di più i nostri errori".LA SQUADRA VALE QUESTA CLASSIFICA? - "I fatti dicono che al momento noi siamo lì, sicuramente il margine di miglioramento è enorme. Abbiamo fatto tante partite di un ottimo livello, oggi dopo il primo goal abbiamo sofferto tantissimo. Siamo arrivati nella loro area per creare qualcosa di meglio, se avessimo segnato sarebbe stata una partita diversa, ma sono tutti "se" e cose che non contano. Abbiamo sofferto tanto, loro provocano l'errore, non giocano solo sul tuo errore. Sui nostri sbagli ci hanno fatto pagare. Parlare del generale oggi non ha senso, la cosa più importante è superare questo momento. Sarà una notte difficile per tutti ma dobbiamo preparare la partita contro la Fiorentina".RABBIA - "Abbiamo avuto una partita difficile contro una squadra forte. Abbiamo iniziato molto bene, poi abbiamo subito l'episodio del rigore. Se vi aspettate che tiri bottiglie o faccia sceneggiate, non fa parte del mio carattere. Sono una persona seria e onesta, con l'obbligo di ricominciare bene la settimana adesso. Da me non si vedrà mai qualcosa che non sento veramente, che faccio delle sceneggiate perché qualcuno deve vederle. Sono triste, ma da domani bisognerà avere la forza di ricominciare e pensare alla prossima partita, unire di più lo spogliatoio, non parlando dell'amico dell'amico…".