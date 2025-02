Thiago Motta in conferenza: 'Non c'è tempo, ma oggi mi è piaciuta la gestione dei momenti. Kelly? Ha anche cantato bene...'

Getty Images

Le parole in conferenza stampa didopo- "Noi allenatori non abbiamo tempo, servono i risultati. Bisogna fare bene, è un lavoro che va fatto per arrivare alla vittoria, ognuno ha la sua idea di gioco e di come interpretare il calcio ma alla fine contano i risultati. L'allenatore non ha tempo, deve gestire situazioni e fare le cose che ha in testa, convincere i suoi giocatori che questa è la strada ma poi ognuno ha la sua idea. Le idee di Fabregas sono bellissime e i risultati lo accompagnano. Competere così contro la Juventus, il Milan, l'Atalanta... Bisogna solo fargli i complimenti, noi andiamo su questa strada. Non è così solo qui ma dappertutto, dobbiamo convincere i giocatori che le idee sono buone per ottenere i risultati".

"Dal primo giorno i ragazzi si impegnano al massimo, con il focus su ciò di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi. Le vittorie portano entusiasmo ed energia che va gestita bene come abbiamo fatto oggi, tranne nel momento in cui abbiamo preso goal. Abbiamo gestito bene i momenti contro una squadra che sta facendo bene. Chi ha iniziato ha fatto bene e soprattutto chi è entrato ha alzato il livello della squadra quando c'era bisogno. Siamo andati a cercare una vittoria fondamentale"."Mi è piaciuta molto la gestione dei momenti, potevamo fare meglio con la palla a terra. Ma il Como viene forte nella prima pressione, dobbiamo sfruttare bene il vantaggio che danno gli attaccanti, nel secondo tempo abbiamo tenuto meglio il possesso, arrivando con gli uomini giusti al momento giusto. Manuel ha il lancio lungo, anche l'intelligenza di capire il momento. Renato ha fatto molto bene, Federico sta migliorando, anche Michele. Sono le cose che vanno fatte, bisogna capire il momento per sfruttare la palla lunga e dobbiamo essere in sintonia per pensare tutti la stessa cosa nello stesso momento".- "Molto bene. Ha anche cantato, come si fa quando si dà il benvenuto (ride, ndr). Sono rimasto sorpreso, è un ragazzo timido ma è entrato bene nel gruppo, sta molto bene e può giocare da centrale ma anche da terzino. L'ho visto sicuro, ha aiutato in fase difensiva e ha subito qualche fallo che si poteva fischiare. Sono contento di tutti quelli che sono arrivati, potranno aiutare".