Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa,ha parlato ancora della sua decisione di lasciare il. Ecco il suo commento: "Conta poco per quale motivo, conta quanto fatto in queste stagioni. Conta quello che hanno fatto i ragazzi in campo e che hanno fatto e continuano a fare i tifosi. Io ho dato tutto quello che avevo dentro dal primo all'ultimo giorno a questi ragazzi e a questa città, è questo che conta. Sono un uomo felice anche se non rimango, mi porterò questi ragazzi e la città nel cuore. Mi porterò delle emozioni meravigliose, il resto conta pochissimo".