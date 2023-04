L'allenatore del Bologna Thiagoha parlato così nella conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro la Juve.- "No, non c'è rammarico vista la squadra che abbiamo affrontato oggi. Ci sarebbe piaciuto riuscire a schiacciarli per 90' ma non credo sia possibile. Sono contento però di come abbiamo gestito i loro momenti migliori, riuscendo a compattarci bene. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà nella gestione della palla e della costruzione, poi siamo usciti bene anche grazie a giocatori come Ferguson e Dominguez. Nel secondo tempo siamo stati più uniti, bravi nel recupero delle seconde palle e a lasciare poco spazio a giocatori come Rabiot o Cuadrado. Abbiamo dimostrato che con il controllo del pallone possiamo arrivare e dimostrare. Credo comunque che sia stata una bellissima partita da vedere, alla fine potevamo vincerla ma non c'è rammarico".- "Volevamo creare più difficoltà all'avversario in quella zona del campo. I giocatori hanno la possibilità di cambiarsi la posizione consapevoli di quello che vogliamo ottenere".- "Mi è sembrata una partita normale da parte sua, è un giocatore eccellente che oggi ha fatto il suo: né di più nè di meno"."E' interessante. Dal mio punto di vista però ogni partita è diversa. Oggi noi abbiamo tenuto e giocato meglio nel secondo tempo, nonostante avessimo davanti la Juventus. Ora però testa alla gara di Empoli: dovremo affrontarla sempre con questo atteggiamento".- "Mi permetto di correggerti: quello che stiamo facendo. Quello che stiamo ottenendo è merito di tutti. Adesso però io penso al presente, è passata la Juventus e ora il nostro pensiero deve andare a Empoli"."Andrea ha una caratteristica diversa dagli altri nostri terzini quindi il suo inserimento ci permette di cambiare il modulo o le posizioni mantenendo la stessa filosofia di gioco. Ha recuperato bene dall'infortunio perché si allena sempre molto bene, oggi ha fatto lo sforzo di essere con noi ed è entrato in modo molto positivo".