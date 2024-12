Le parole diin conferenza stampa:- Non è solo il possesso che conta. 2-3 mesi fa ho detto cosa significa giocare a calcio, se hai più possesso hai più probabilità di vincere, ci sono altri modi di fare, come abbiamo vinto con il Manchester che abbiamo giocato come dovevamo giocare. Domani è diversa, l'importante è interpretare ogni partita come dobbiamo. Domani affrontiamo una squadra di qualità, organizzata e hanno questa cosa delle transizioni ed è pericolosa e dobbiamo fare attenzione.