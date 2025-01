Thiago Motta: 'Il Napoli può prepararsi in settimana'

AFP via Getty Images

Le parole dia Dazn:SCONFITTA- "Sono dispiaciuto per la sconfitta perchè abbiamo fatto un buon primo tempo mettendo in grande difficoltà l'avversario. Avversario che è primo in classifica non per caso: una squadra forte con un allenatore bravo. Avendo la possibilità di prepararsi in settimana, noi veniamo da tante partite giocate. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica a ripetere quello che di buono si è visto nel primo, per questo oggi non siamo riusciti a vincere".