Thiago Motta, il dato Opta sulle vittorie è impressionante: solo due ex Juventus hanno fatto peggio

Con, laha ottenuto 18 vittorie su 42 partite giocate tra tutte le competizioni, registrando una percentuale di successi del 43%, come riporta Opta. Questo dato lo colloca tra i peggiori allenatori della storia recente del club in termini di rendimento. Infatti, solo due tecnici con almeno 40 panchine in bianconero hanno fatto peggio dal 1929/30: Luigi Delneri, con il 40% di vittorie (20 successi su 50 partite), e Sandro Puppo, che ha chiuso con un deludente 24% (15 vittorie su 62 gare).Il dato riflette le difficoltà incontrate dalla Juventus durante il periodo sotto la guida di Motta, che non è riuscito a imprimere un cambiamento significativo nelle prestazioni della squadra. Nonostante le aspettative iniziali, il tecnico ha faticato a ottenere risultati concreti e a far decollare il gioco della squadra, il che ha portato a una valutazione complessivamente negativa del suo operato. La Juventus, storicamente una delle squadre più vincenti in Italia, sta vivendo un momento di difficoltà, e il rendimento sotto Motta non ha fatto che accentuare le preoccupazioni in casa bianconera.