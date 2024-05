Juve, arriva Thiago Motta: i suoi principi di gioco

La consapevolezza di tutti gli elementi della squadra di essere protagonisti tatticamente utili allo sviluppo del gioco, determinata dalla fiducia in loro stessi nel possesso della palla. Quella fiducia che ad esempio permette, per passare dalla teoria alla pratica, a Calafiori di sganciarsi dalla difesa e trasformarsi in centrocampista o in attaccante.

Il possesso della palla non deve essere una sterile serie di passaggi orizzontali, ma propedeutico ad una verticalizzazione più efficace e rapida possibile.

È fondamentale sviluppare al massimo, assieme alle capacità tecniche, una forma fisica ideale, proprio per massimizzare il vantaggio degli spazi conseguiti grazie al possesso del pallone.

Il concetto di libertà di scelta. Questi meccanismi, che derivano ovviamente anche da indicazioni tattiche dell’allenatore, guadagnano la loro massima efficacia solo grazie alla consapevole applicazione dei giocatori stessi e questa deriva non solo dal loro conoscimento delle strategie tattiche, ma altresì dalla loro naturale e, dove necessario, migliorata relazione con lo strumento del gioco, il pallone.

. Questo il dogma di, ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore della, per cui è fondamentale che ogni elemento della formazione schierata in campo si senta "padrone" dello strumento, sicuro nel giocarlo e in grado di partecipare alla manovra, a prescindere da moduli e sistemi vari. Stando a quanto emerge dalla tesi con cui ha conseguito nel 2020 l'abilitazione UEFA Pro, rispolverata da Tuttosport, il tecnico italo-brasiliano poggia tutta la sua idea di calcio sulla capacità da parte di ognuno di gestire il pallone (pur con le inevitabili differenze tra i singoli) e sulla fiducia in quella stessa capacità.Sostanzialmente Thiago Motta si rifà a due esempi: ile la. Interessante soprattutto il primo, in cui l'attuale tecnico del Bologna rileva quattro punti cardine dellaVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.