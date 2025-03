Thiago Motta, fiducia dalla proprietà. Ma non è un'assicurazione sul futuro: le ultime

Getty Images



Motta verso l'esonero? Come stanno le cose

La posizione dicome allenatore della Juventuscon la partita di domani contro la Fiorentina che potrebbe risultare decisiva per il suo futuro alla guida del club.La sconfitta interna per 4-0 contro l'Atalanta ha interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive in campionato, lasciando la squadra al quarto posto in classifica, a nove punti dalla capolista Inter. Questa debacle rappresenta la peggior sconfitta casalinga dal 1967 e ha accentuato le preoccupazioni riguardo alla gestione tecnica della squadra.Oltre alle difficoltà in campionato, la Juventus ha subito eliminazioni premature sia in Champions League, dopo una sconfitta contro il PSV nei playoff, sia in Coppa Italia per mano dell'Empoli. Questi risultati deludenti hanno aumentato la pressione su Motta, nonostante un investimento significativo di quasi 200 milioni di euro nel mercato estivo.La risoluzione anticipata del contratto di Motta, in scadenza nel 2027, comporterebbe per la Juventus un esborso economico significativo. Si stima che l'esonero potrebbe costare al club circa 15 milioni di euro, cifra che includerebbe anche gli stipendi del suo staff tecnico, portando il totale a circa 20 milioni di euro.