Thiago Motta, la rivelazione sul futuro e la Juventus

L'allenatore del Bolognain questa stagione sta attirando su di sé gli occhi di molti club. Tra questi sembra esserci la Juventus che riflette sul futuro di Massimilianoe che in estate si troverà di fronte ad un bivio: continuare con Max o separarsi? Nell'elenco dei tecnici che piacciono a Cristiano Giuntoli c'è sicuramente il nome di Thiago Motta che con il suosta sfiorando anche la zona Europa e si sta dimostrando insidioso per molte big.Nel corso della conferenza stampa odierna il tecnico del Bologna ha parlato così di cosa gli riserverà il futuro: "Non sono solo un professionista, sono umano. Io non penso di meritarmi tutto questo affetto, ma sono grato a tutte queste persone. In tutte le decisioni che prendo influiscono anche le mie emozioni". I tifosi nella città emiliana infatti lo apprezzano molto. Tra le estimatrici di Thiago Motta non soltanto la Juventus, in Italia anche il Milan. Guardando all'esterno anche Barcellona e Paris Saint Germain ma lo dice lui stesso: le emozioni hanno un peso.