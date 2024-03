Thiago Motta e la rivelazione sul futuro

L'attuale allenatore delè spesso accostato alla Juventus qualora ci si separasse da Massimiliano Allegri. Il tecnico del club emiliano oggi in conferenza stampa ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole:- "Sono felice dell’impegno dei ragazzi e focalizzato al mille per cento sull’Inter. Cos'ho saputo? Non abbiamo parlato di altro se non la prossima partita, anche il presidente è davvero contento. Ci stiamo godendo il presente e anche io senza pensare troppo al futuro. I tifosi, i ragazzi, i dirigenti il club tutti pensano al presente e cerco anch’io di approfittare del presente".